Le nozze di Luigi Berlusconi, guarda tutte le foto di famiglia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nella cappella dell'oratorio San Sigismondo all'interno della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, lo scorso 7 ottobre, Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sono promessi amore eterno. Presenti alla cerimonia tutte le donne di famiglia, mentre Silvio Berlusconi e Piersilvio li hanno raggiunti al ricevimento a Villa Belvedere a Macherio. Il settimanale "Chi", nel numero in edicola, pubblica le immagini degli sposi e degli invitati. Pochissimi gli invitati (35 appena), tra parenti e testimoni (5 a testa), al matrimonio di Luigi e Federica, una coppia che sta insieme da nove anni e che aveva ufficializzato le nozze a Natale. Il sì era previsto per inizio estate, poi per la pandemia è slittato a inizio autunno ma con lo ...

