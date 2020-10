Le notizie del giorno – Club italiano verso il fallimento, Cristiano Ronaldo positivo e la giornalista incinta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le notizie del giorno – Arkadiusz Milik è un separato in casa Napoli, gli ultimi giorni di calciomercato sono stati caldissimi con la trattativa sfumata con la Juventus. Il calciatore non è stato inserito nella lista e non può essere convocato, adesso si è tolto qualche sassolino dalla scarpa in un’intervista a Sportowefakty.pl. “Il Napoli voleva prolungare e mi ha messo di fronte a un bivio: firmare il rinnovo o andarmene. Ho deciso di provare qualcosa di nuovo altrove. Il mio agente stava cercando una nuova soluzione, alcune squadre si sono interessate e abbiamo parlato. La pandemia però ha complicato le cose, anche per altri calciatori oltre a me. Non voglio fare i nomi delle squadre che mi hanno cercato ma la verità è che per alcune proposte io avevo dato il via libera ma ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ledel– Arkadiusz Milik è un separato in casa Napoli, gli ultimi giorni di calciomercato sono stati caldissimi con la trattativa sfumata con la Juventus. Il calciatore non è stato inserito nella lista e non può essere convocato, adesso si è tolto qualche sassolino dalla scarpa in un’intervista a Sportowefakty.pl. “Il Napoli voleva prolungare e mi ha messo di fronte a un bivio: firmare il rinnovo o andarmene. Ho deciso di provare qualcosa di nuovo altrove. Il mio agente stava cercando una nuova soluzione, alcune squadre si sono interessate e abbiamo parlato. La pandemia però ha complicato le cose, anche per altri calciatori oltre a me. Non voglio fare i nomi delle squadre che mi hanno cercato ma la verità è che per alcune proposte io avevo dato il via libera ma ...

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Cristiano #Ronaldo positivo al test del Coronavirus - Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - Agenzia_Ansa : #Bolsonaro sul #CheGuevara: 'delinquente comunista'. 'Ispira solo emarginati, drogati e la feccia di sinistra'. Dur… - stuarda_tudor : RT @CesareSacchetti: Trump:'sono immunizzato contro il Covid.' E questa è la chiusura del cerchio. Prima Trump ha dimostrato che si guarisc… - DiacronicoMurra : RT @felpa75: @Andrew88306241 @Fabio_DeBunker Quasi 50.000 morti lo scorso anno per malattie contratte in ospedale in Italia. Dormivi tranq… -

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Covid, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Coronavirus: altri 25 positivi, c'è anche un vicesindaco. Sette sono studenti: torna la didattica a distanza. Ecco che succede

ASCOLI - Resta sempre pesante la situazione sanitaria nell’Area Vasta 5 per il Covid-19. Nella giornata di ieri a fronte di 500 tamponi processati sono 25 quelli risultati positivi ...

Giglio Group S.p.A.

Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende solleci ...

ASCOLI - Resta sempre pesante la situazione sanitaria nell’Area Vasta 5 per il Covid-19. Nella giornata di ieri a fronte di 500 tamponi processati sono 25 quelli risultati positivi ...Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende solleci ...