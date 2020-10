"Le ho regalato l'eroina. Io sono vivo, lei no": il racconto choc del fidanzato di Maria Chiara (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gabriele Laganà Il 21enne Francesco Gnucci, tossicodipendente, racconta le ultime ore trascorse con Maria Chiara e spiega che la droga era un regalo per i 18 anni della giovane Forse è stata la voglia di provare emozioni forti con qualcosa di proibito e pericoloso oppure la folle e sconsiderata curiosità di seguire le orme di quello che era il suo fidanzato. Non si sa e forse non si saprà mai con assoluta sicurezza. Quel che è certo, però, è che il regalo tanto agognato per essere divenuta maggiorenne le è stato fatale. Non si trattava di un elegante accessorio personale, di un viaggio o di un’auto, come spesso accade per chi diventa maggiorenne: il presente ricevuto era della droga. eroina, per la precisione. sono bastati solo 20 ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gabriele Laganà Il 21enne Francesco Gnucci, tossicodipendente, racconta le ultime ore trascorse cone spiega che la droga era un regalo per i 18 anni della giovane Forse è stata la voglia di provare emozioni forti con qualcosa di proibito e pericoloso oppure la folle e sconsiderata curiosità di seguire le orme di quello che era il suo. Non si sa e forse non si saprà mai con assoluta sicurezza. Quel che è certo, però, è che il regalo tanto agognato per essere divenuta maggiorenne le è stato fatale. Non si trattava di un elegante accessorio personale, di un viaggio o di un’auto, come spesso accade per chi diventa maggiorenne: il presente ricevuto era della droga., per la precisione.bastati solo 20 ...

