Le ho iniettato io l' eroina | 20 euro a metà Voleva provare Se non con me | l' avrebbe fatto con qualcun altro

"Non ho nulla da nascondere. Mi voglio difendere. E' vero che faccio uso di sostanze stupefacenti ed è vero che quella dose di eroina a Maria Chiara l'ho fatta io. Lei aveva voglia di provare, l'ha voluto fare e io l'ho assecondata. Se non lo faceva con me l'avrebbe fatto con qualcun altro". Sono queste le parole che il fidanzato Maria Chiara rivolge al telefono a La Repubblica. La posizione del ragazzo si è fatta più grave. Adesso è accusato per omicidio preterintenzionale della fidanzata, morta per un'overdose di eroina: 20 euro divisi a metà, regalo del fidanzato per il suo 18esimo compleanno."Voglio sapere anch'io come è morta.

