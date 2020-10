Le 4 cose che puoi fare per prenderti cura di te stesso ogni giorno (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Imparare a prendersi cura di noi stessi è essenziale per diversi motivi. In primo luogo, e forse ora che siamo in una pandemia il più importante, perché se ci prendiamo cura di noi stessi, avremo una salute migliore e il nostro corpo sarà migliore per affrontare la malattia, che nel caso del COVID-19, questo può significare meno giorni di ricovero in ospedale e che il nostro caso sia meno grave. È così che lo difende in un’intervista con Infosalus Nicolás Romero, specialista in Nutrizione e membro dell’Unità di Nutrizione Avanzata dell’ospedale Vithas Madrid Pardo de Aravaca, che ha appena pubblicato ‘Mangiare bene per stare bene’ (Ediciones Martínez Roca), un manuale con “molti esempi” che possono guidarci quando si tratta di prendersi ... Leggi su aciclico (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Imparare a prendersidi noi stessi è essenziale per diversi motivi. In primo luogo, e forse ora che siamo in una pandemia il più importante, perché se ci prendiamodi noi stessi, avremo una salute migliore e il nostro corpo sarà migliore per affrontare la malattia, che nel caso del COVID-19, questo può significare meno giorni di ricovero in ospedale e che il nostro caso sia meno grave. È così che lo difende in un’intervista con Infosalus Nicolás Romero, specialista in Nutrizione e membro dell’Unità di Nutrizione Avanzata dell’ospedale Vithas Madrid Pardo de Aravaca, che ha appena pubblicato ‘Mangiare bene per stare bene’ (Ediciones Martínez Roca), un manuale con “molti esempi” che possono guidarci quando si tratta di prendersi ...

F_DUva : L'#Italia è stata un esempio per altri Paesi. Abbiamo avuto apprezzamenti anche dalla @WHO. Tutti hanno detto che a… - raicinque : 'Bambini, imparate a fare le cose difficili: dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che… - TV8it : Ivan Cattaneo, l'uomo che sa cose su @OriettaBerti che noi non possiamo immaginare. Da NON perdere a #NameThatTune!… - debo_words : Sono sfigata in tante cose, ma ho un marito che stamattina mi ha mandato foto di luna e Venere. Per dire. - zizigong : RT @CalogeroBertol1: #valeLaPena di lottare solo per le cose senza le quali non #valeLaPena di vivere. Che Guevara -

Ultime Notizie dalla rete : cose che 5 cose che non sai su MUSTAFAR Star Wars Addicted Biancorossoblù con il freno tirato «Ma la voglia c’è»

Da due anni con il Trestina finisce sempre pari: Lombardi sbaglia dal dischetto, Dierna entra e rimette le cose a posto Il futuro è pieno di speranza ...

Cappuccino di governo

D’ora in poi, tra gli effetti collaterali del lavoro precario andrà considerato anche il rischio di finire avvelenati dai colleghi. Sentendo odore di tagli, un’assicuratrice di Bra si è messa a correg ...

Da due anni con il Trestina finisce sempre pari: Lombardi sbaglia dal dischetto, Dierna entra e rimette le cose a posto Il futuro è pieno di speranza ...D’ora in poi, tra gli effetti collaterali del lavoro precario andrà considerato anche il rischio di finire avvelenati dai colleghi. Sentendo odore di tagli, un’assicuratrice di Bra si è messa a correg ...