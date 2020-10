Lazio Sound, II edizione: è online da oggi il bando della Regione Lazio per sostenere i musicisti under 35 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Regione Lazio: AL VIA LA SECONDA edizione DI LazioSound Zingaretti: “INCENTIVIAMO LA CREATIVITÁ DEI GIOVANI SOSTENENDO IL LORO PERCORSO ARTISTICO” Dopo il successo della prima edizione, la Regione Lazio presenta la seconda edizione di LazioSound, il programma – realizzato attraverso la propria società strumentale LazioCrea – per sostenere la produzione, promozione, distribuzione e l’internazionalizzazione dei giovani musicisti under 35. Il programma generale prevede 4 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 ottobre 2020): AL VIA LA SECONDADIZingaretti: “INCENTIVIAMO LA CREATIVITÁ DEI GIOVANI SOSTENENDO IL LORO PERCORSO ARTISTICO” Dopo il successoprima, lapresenta la secondadi, il programma – realizzato attraverso la propria società strumentaleCrea – perla produzione, promozione, distribuzione e l’internazionalizzazione dei giovani35. Il programma generale prevede 4 ...

Dalla regione fondi per 115 nuovi giovani imprenditori

