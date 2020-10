Lazio | Correa segna il gol vittoria dell’Argentina contro la Bolivia – VIDEO

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Secondaconsecutiva per l’Argentina che batte lagrazie ad un gol nei minuti finali di Joaquín. L’Argentina ha battuto 2-1 lanella seconda giornata delle Qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Il gollo ha siglato Joaquína dieci minuti dalla fine, un sinistro all’angolino su assist di Lautaro Martinez. #EliminatoriasEnTyCSports ¡Gol de Argentina!pone el 2-1 y Argentina da vuelta el encuentroSeguí el partido EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/r4BCSvSNsa acá: https://t.co/eHCtBjAnlP pic.twitter.com/UFnFUiF95k — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 13, 2020 Leggi su Calcionews24.com

Seconda vittoria consecutiva per l’Argentina che batte la Bolivia grazie ad un gol nei minuti finali di Joaquín Correa. L’Argentina ha battuto 2-1 la Bolivia nella seconda giornata delle ...L’esterno out con l’Algeria: fastidi ai flessori e al ginocchio Anderson gioca. Patric esterno? ROMA - Manca poco per essere considerata una strage di esterni. Allo stiramento di Lazzari s’è aggiunta ...