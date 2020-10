Lavrov | da Ue passi ostili | Italia costruttiva

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 14 OTT - La Russia esprime preoccupazione per i "da parte di Bruxelles e alcuni dei membri Ue russofobi, che colpiscono la cooperazione con la Russia". Lo ha detto il ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavrov passi

Agenzia ANSA

ROMA, 14 OTT - La Russia esprime preoccupazione per i "passi ostili da parte di Bruxelles e alcuni dei membri Ue russofobi, che colpiscono la cooperazione con la Russia". Lo ha detto il ministro degli ...Lo ha detto il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, in conferenza stampa congiunta a Mosca con l'omologo italiano, Luigi Di Maio. "Sono stati discussi i passi non amichevoli di Bruxelles", ha ...