Lavoro | QuoJobis | recruiting Day on line per settore IT nel Lazio

Roma, 14 ott. (Labitalia) - La pandemia non ferma la domanda di Lavoro, soprattutto in settori come l'IT. In questo periodo di emergenza gli incontri in presenza sono sempre più difficili e poco auspicabili, tuttavia l'esigenza di ricerca del personale, soprattutto in certi settori come l'Information Technology, si fa pressante. E dunque, per ovviare al problema QuoJobis, Agenzia per il Lavoro, lancia il suo primo recruiting Day Online per la ricerca di molteplici figure professionali per il settore IT&Digital sul territorio del Lazio, più precisamente a Frosinone. Il recruiting Day avrà luogo il 21 ottobre e i profili che si stanno ricercando sono: Programmatori PLC/HMI; Progettista elettronico junior; Programmatore; Junior ...

