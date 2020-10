Lautaro Martinez: “Siamo felici, non era facile vincere” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo il gol nella serata di ieri contro la Bolivia, Lautaro Martinez si è presentato ai microfoni di del canale ufficiale della Nazionale Argentina. Queste le parole del Toro nerazzurro: “E’ chiaramente possibile vincere ad alta quota. Abbiamo pensato cosa significasse per noi questa partita, a giudicare di tutto quello che è successo negli anni scorsi. Giocare qui è difficile, cambia molto rispetto a giocare in pianura, ma questa nuova squadra è giovane ma ha anche giocatori esperti come Messi e Otamendi. Si è parlato di tante cose, ma siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. Vincere e portare a casa i tre punti. Questa squadra ha mostrato mente e cuore, non ha dato vita facile all’avversario, che in casa giocano molto bene. Siamo molto felici”. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo il gol nella serata di ieri contro la Bolivia,si è presentato ai microfoni di del canale ufficiale della Nazionale Argentina. Queste le parole del Toro nerazzurro: “E’ chiaramente possibile vincere ad alta quota. Abbiamo pensato cosa significasse per noi questa partita, a giudicare di tutto quello che è successo negli anni scorsi. Giocare qui è difficile, cambia molto rispetto a giocare in pianura, ma questa nuova squadra è giovane ma ha anche giocatori esperti come Messi e Otamendi. Si è parlato di tante cose, ma siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. Vincere e portare a casa i tre punti. Questa squadra ha mostrato mente e cuore, non ha dato vitaall’avversario, che in casa giocano molto bene. Siamo molto”. Foto: ...

