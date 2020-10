Laura Pausini, su Instagram lo scatto inedito con Paolo: quanto amore in una foto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Quella formata da Laura Pausini e Paolo Carta è una delle coppie più solide del mondo della musica e dello spettacolo. I due sono uniti da un profondo amore, dalla passione per la musica e, soprattutto, condividono la stessa tendenza alla riservatezza e la voglia di proteggere la privacy della loro famiglia. Per questo vedere scatti che li ritraggono insieme è sempre una grande gioia. Era il 2005 quando Laura e Paolo si sono innamorati. Un sentimento improvviso che, per la Pausini, è arrivato dopo la dolorosa rottura con un suo ex fidanzato. La scintilla è scoccata, come nei più romantici dei film, dopo un concerto a Parigi, dove si sono scambiati anche il primo bacio. Da allora non si sono più separati e, insieme, hanno ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Quella formata daCarta è una delle coppie più solide del mondo della musica e dello spettacolo. I due sono uniti da un profondo, dalla passione per la musica e, soprattutto, condividono la stessa tendenza alla riservatezza e la voglia di proteggere la privacy della loro famiglia. Per questo vedere scatti che li ritraggono insieme è sempre una grande gioia. Era il 2005 quandosi sono innamorati. Un sentimento improvviso che, per la, è arrivato dopo la dolorosa rottura con un suo ex fidanzato. La scintilla è scoccata, come nei più romantici dei film, dopo un concerto a Parigi, dove si sono scambiati anche il primo bacio. Da allora non si sono più separati e, insieme, hanno ...

LucaDondoni : . @LauraPausini una super candidata alla nomination per gli Academy Award 2O21 - LaStampa : Laura Pausini candidata alla nomination per gli Academy Award 2O21 - pussicrack : tzuyu vicino a laura pausini fa un certo effetto - FearofHell1 : @exmpatia Le canzoni di Tiziano Ferro e Laura Pausini (ma anche Eros Ramazzotti) in spagnolo! - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Laura Pausini - Non è detto -