L'apparizione della signora Roberta durante la diretta del Grande Fratello Vip, svelato il mistero (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nella serata di ieri, durante la diretta del Grande Fratello Vip 5 in onda su Mediaset Extra e in streaming su Mediaset Play, è apparsa all'improvviso una signora anziana di nome Roberta. Come era facilmente immaginabile, su Twitter è subito scoppiato il caos. C'è chi la vorrebbe come nuova concorrente del reality, chi la considera già meglio del "comodino" (cit.) Andrea, altri invece non riescono a smettere di ridere: in una sola parola, grazie. Ma da dove è sbucata fuori l'anziana signora? Se lo sono chiesti in tanti e questa mattina, finalmente, il mistero è stato svelato.

