Lapadula 'il peruviano': "Pronto ad accettare il Perù" Gianluca Lapadula vuole continuare a far bene in Serie A. Dopo l'ottima annata al Lecce, conclusasi comunque con la retrocessione in Serie B del club salentino, il Benevento di Filippo Inzaghi ha deciso di affidarsi all'ex Genoa per portare esperienza (e goal) in attacco. Il suo ottimo momento potrebbe aprirgli definitivamente anche le porte del calcio internazionale dedicato alle Nazionali. L'attaccante, nato a Torino, è figlio di madre peruviana e potrebbe rispondere alla chiamata della rappresentativa sudamericana. Un motivo in più d'orgoglio per una punta che, durante l'ultima stagione, ha timbrato il cartellino in modo (quasi) sistematico. Lapadula (Getty Images)Lapadula a tutto tondo: le parole della punta sannita Un passato al Lecce ed un presente a Benevento. Con i colori ...

