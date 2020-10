L’addio di Totti al papà: “Ciao sceriffo. Senza di te non ce l’avrei mai fatta” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si è spento a 76 anni Enzo Totti. Padre dell'ex capitano giallorosso era ricoverato allo Spallanzani di Roma, dove lottava da alcuni giorni contro il coronavirus. Con un lungo post su Instagram, Francesco Totti ha voluto salutare così il padre: "Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te".caption id="attachment 100141" align="aligncenter" width="1024" Getty Images/caption"Ora la mia vita sarà diversa, perché sono cresciuto con dei valori importanti ed è per questo che voglio ringraziarti papà, per tutto quello che hai fatto per me, per avermi reso un uomo forte e coraggioso, ti ... Leggi su golssip (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si è spento a 76 anni Enzo. Padre dell'ex capitano giallorosso era ricoverato allo Spallanzani di Roma, dove lottava da alcuni giorni contro il coronavirus. Con un lungo post su Instagram, Francescoha voluto salutare così il padre: "Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te".caption id="attachment 100141" align="aligncenter" width="1024" Getty Images/caption"Ora la mia vita sarà diversa, perché sono cresciuto con dei valori importanti ed è per questo che voglio ringraziarti papà, per tutto quello che hai fatto per me, per avermi reso un uomo forte e coraggioso, ti ...

