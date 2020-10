“La vera emergenza è questo governo”. Striscioni in tutta Italia contro il nuovo Dpcm (Foto) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott – Striscioni davanti alle sedi istituzionali contro il nuovo Dcpm di ottobre sono comparsi questa mattina in oltre 100 città in tutta Italia. Oltre che all’ingresso di prefetture, palazzi comunali, Municipi e Regioni, anche sui social network stanno circolando immagini degli Striscioni che recitano “la vera emergenza è questo governo”. A firma dell’azione e degli Striscioni semplicemente un tricolore. “Rappresenta gli Italiani che non si arrendono”, spiegano gli organizzatori della protesta sui social. Gli Striscioni sono stati affissi da Nord a Sud. “La vera emergenza”, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott –davanti alle sedi istituzionaliilDcpm di ottobre sono comparsi questa mattina in oltre 100 città in. Oltre che all’ingresso di prefetture, palazzi comunali, Municipi e Regioni, anche sui social network stanno circolando immagini degliche recitano “lagoverno”. A firma dell’azione e deglisemplicemente un tricolore. “Rappresenta glini che non si arrendono”, spiegano gli organizzatori della protesta sui social. Glisono stati affissi da Nord a Sud. “La”, ...

