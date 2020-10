La stretta sui matrimoni è sbagliata. Anche Emiliano scarica Conte (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Persino Michele Emiliano scarica Conte sul Dpcm anti-Covid. Il governatore della Puglia è stato ospite di Porta a Porta e lì ha criticato la scelta del governo di porre il limite di 30 invitati ai matrimoni. E d'accordo con lui sono gli operatori del settore che parlano di un giro d'affari annuo di 10 miliardi e di un milione di occupati, di cui 700mila sono solo stagionali. "Un matrimonio senza festeggiamenti non è una cosa superflua - ha detto Emiliano - E' un momento fondamentale nella vita di una coppia e gli sposi hanno bisogno di avere vicino le persone che amano. Tutto questo si poteva evitare". Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Persino Michelesul Dpcm anti-Covid. Il governatore della Puglia è stato ospite di Porta a Porta e lì ha criticato la scelta del governo di porre il limite di 30 invitati ai. E d'accordo con lui sono gli operatori del settore che parlano di un giro d'affari annuo di 10 miliardi e di un milione di occupati, di cui 700mila sono solo stagionali. "Uno senza festeggiamenti non è una cosa superflua - ha detto- E' un momento fondamentale nella vita di una coppia e gli sposi hanno bisogno di avere vicino le persone che amano. Tutto questo si poteva evitare".

SimoPagliarini_ : RT @tempoweb: La stretta sui matrimoni è sbagliata. Anche Emiliano scarica Conte #micheleemiliano #dpcm #giuseppeconte #matrimoni https://… - tempoweb : La stretta sui matrimoni è sbagliata. Anche Emiliano scarica Conte #micheleemiliano #dpcm #giuseppeconte #matrimoni… - danieledv79 : RT @GToccafondi: In questi giorni in cui si parla di stretta sulla movida torna alla ribalta il tema dell'organico delle forze dell'ordine.… - Profilo3Marco : RT @GToccafondi: In questi giorni in cui si parla di stretta sulla movida torna alla ribalta il tema dell'organico delle forze dell'ordine.… - mauriziosantin : RT @GToccafondi: In questi giorni in cui si parla di stretta sulla movida torna alla ribalta il tema dell'organico delle forze dell'ordine.… -

Ultime Notizie dalla rete : stretta sui Stretta sui matrimoni, Pagano: “Nuovo Dpcm uccide settore ricevimenti” ilSicilia.it La stretta sui matrimoni è sbagliata. Anche Emiliano scarica Conte

Persino Michele Emiliano scarica Conte sul Dpcm anti-Covid. Il governatore della Puglia è stato ospite di Porta a Porta e lì ha criticato la scelta del governo di porre il limite di 30 invitati ai ...

SINDACATI – Controlli Anticovid, Cgil Cisl Uil “Non c’è alcun confronto intorno a un tavolo regionale”

... e dei Servizi sul tema Covid-19 e sulle implicazioni che lo stesso ha sulle istituzioni scolastiche e sul mondo ad esse strettamente connesso dei trasporti scolastici, delle mense, nonché degli ...

Persino Michele Emiliano scarica Conte sul Dpcm anti-Covid. Il governatore della Puglia è stato ospite di Porta a Porta e lì ha criticato la scelta del governo di porre il limite di 30 invitati ai ...... e dei Servizi sul tema Covid-19 e sulle implicazioni che lo stesso ha sulle istituzioni scolastiche e sul mondo ad esse strettamente connesso dei trasporti scolastici, delle mense, nonché degli ...