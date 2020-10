La sfida di Conte al consiglio europeo. Una missione da 209 miliardi. La priorità è evitare rinvii sul Recovery Fund

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Rispettando in pieno la tabella di marcia, l’Italia è pronta a presentare in Europa nei tempi stabiliti le linee guida del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ieri hanno passato anche il vaglio del Parlamento, per accedere alle risorse del. Come ha sottolineato ieri nella sua relazione in Senato il ministro per le politiche Europee Vicenzo Amendola, che domani si recherà Bruxelles per iniziare un lavoro informale con i tecnici della ComUe in vista del vaglio del piano vero e proprio che verrà presentato all’inizio dell’anno prossimo, “Non c’è nessun Paese che ha presentato ancora il piano e questo – ha sottolineato – è l’unico Parlamento in Europa che ha discusso del Piano nazionale di ripresa e resilienza, un buon lavoro ...