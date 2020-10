La Russia avverte: la linea adottatea da Ue non potrà rimanere senza conseguenze (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "L'Ue sta sostituendo sempre più l'arte diplomatica con le sanzioni" e "certamente la linea che sta seguendo in questo momento non potrà rimanere senza conseguenze": è quanto ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nella conferenza stampa tenuta con il ministro Luigi Di Maio, sottolineando che "si è rivelato abbastanza contagioso l'esempio degli Usa e non parlo solo di esempio, ma anche della pressione che gli americani stanno esercitando sui loro alleati". "Noi vogliamo capire l'intenzione dell'Ue - ha aggiunto - certamente la linea che sta seguendo in questo momento non potrà rimanere senza conseguenze".Lavrov ha denunciato innanzitutto l'atteggiamento tenuto dall'Ue per quanto ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "L'Ue sta sostituendo sempre più l'arte diplomatica con le sanzioni" e "certamente lache sta seguendo in questo momento non potrà": è quanto ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nella conferenza stampa tenuta con il ministro Luigi Di Maio, sottondo che "si è rivelato abbastanza contagioso l'esempio degli Usa e non parlo solo di esempio, ma anche della pressione che gli americani stanno esercitando sui loro alleati". "Noi vogliamo capire l'intenzione dell'Ue - ha aggiunto - certamente lache sta seguendo in questo momento non potrà".Lavrov ha denunciato innanzitutto l'atteggiamento tenuto dall'Ue per quanto ...

Lavrov ha poi ricordato che la presidente della Commissione europea, Ursula “von der Leyen, ha detto che la posizione russa mina gli interessi Ue, e che quindi sperare nella cooperazione strategica e ...

"Apprezziamo molto l'atteggiamento e la posizione costruttiva italiana". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghey Lavrov, in conferenza stampa a Mosca con il collega italiano Luigi Di Maio.

Lavrov ha poi ricordato che la presidente della Commissione europea, Ursula “von der Leyen, ha detto che la posizione russa mina gli interessi Ue, e che quindi sperare nella cooperazione strategica e ..."Apprezziamo molto l'atteggiamento e la posizione costruttiva italiana". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghey Lavrov, in conferenza stampa a Mosca con il collega italiano Luigi Di Maio.