La rivelazione di Stefania Orlando: “12 anni al fianco di una donna, ho paura di tradire la sua amicizia” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In queste ultime ore, Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello VIP 5 è stata messa in discussione in particolare da Dayane Mello, che l’accusa di non esser stata una buona amica verso Matilde Brandi. Stefania si è risentita di questa cosa e poche ore fa ha provato a spiegare anche a Maria Teresa Ruta per quale motivo per lei avere delle amicizie con donne non è semplice. Tutto parte da un rapporto molto forte che per oltre 12 anni ha avuto con una donna per lei fondamentale. “Ho vissuto per dodici anni con una donna che è stata come un amore per me”, dice con un velo di tristezza negli occhi. “Sono andata via di casa molto presto e lei era diventata la mia famiglia, per tantissimi anni ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In queste ultime ore,nella casa del Grande Fratello VIP 5 è stata messa in discussione in particolare da Dayane Mello, che l’accusa di non esser stata una buona amica verso Matilde Brandi.si è risentita di questa cosa e poche ore fa ha provato a spiegare anche a Maria Teresa Ruta per quale motivo per lei avere delle amicizie con donne non è semplice. Tutto parte da un rapporto molto forte che per oltre 12ha avuto con unaper lei fondamentale. “Ho vissuto per dodicicon unache è stata come un amore per me”, dice con un velo di tristezza negli occhi. “Sono andata via di casa molto presto e lei era diventata la mia famiglia, per tantissimi...

yildizcik84 : @stefyorlando Le parole di Dayane lasciano il tempo che trovano. Avanti, Stefania! Per me sei la rivelazione di questo #gfvip. ?????? - AlessiaMirabel6 : RT @AmiciTrash: @stefyorlando Lo dico e lo diró per sempre: Stefania, sei stata la più grande rivelazione di questo #GFVIP in maniera assur… - xcinefilax : RT @AmiciTrash: @stefyorlando Lo dico e lo diró per sempre: Stefania, sei stata la più grande rivelazione di questo #GFVIP in maniera assur… - stefyorlandobot : RT @AmiciTrash: @stefyorlando Lo dico e lo diró per sempre: Stefania, sei stata la più grande rivelazione di questo #GFVIP in maniera assur… - AmiciTrash : @stefyorlando Lo dico e lo diró per sempre: Stefania, sei stata la più grande rivelazione di questo #GFVIP in manie… -

La contessa De Blanck ha condiviso il suo dramma con i suoi coinquiliniHa lasciato tutti senza parole: inquilini e pubblico da casa, anche la stessa Barbara ha strabuzzato gli occhi dalla sorpresa. Pa ...

E sbotta di nuovo Stefania Orlando. La casa del Grande Fratello Vip - reality di Alfonso Signorini su Canale 5 - è una polveriera. Tutto inizia dopo una rivelazione di Maria Teresa Ruta su Matilde ...

