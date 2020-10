La ricorrenza dell’Unione delle due Germanie

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il 3 ottobre 2020 si è celebrato il 30° anniversario della riunificazione tedesca. “A causa dell’attuale situazione – comunica il Console generale di Germania Claus Robert Krumrei – purtroppo non sarà possibile la cerimonia in presenza. Ho però il piacere di condividere con voi un breve video in occasione del Giorno dell’Unità Tedesca cliccando sul seguente link: https://youtu.be/zkphNlVN GI oppure visitando il sito del Consolato Generale di Milano www.milano.diplo.de. Vi auguro una buona visione e spero di potervi incontrare e di poter festeggiare insieme nuovamente il prossimo anno.”Il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici ha rivolto un saluto al Console Krumrei e agli amici tedeschi: “Trent’anni fa è nata una Germania nuova, diversa, moderna. La ...