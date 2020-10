“La Raggi è la peste, io sarò la libertà”. Sgarbi lancia la sua sfida per Roma (Video) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott – Vittorio Sgarbi presenta il suo progetto per Roma e il movimento Rinascimento ed è un fiume in piena. “Io sarà un sindaco come Giulio Carlo Argan. La Raggi è la peste”. Sgarbi: “Roma città d’arte come Parigi” “Il mio progetto è far diventare Roma come Parigi, una città in cui si va per il Louvre: da noi si dovrà venire per i Musei Capitolini, la Galleria Borghese e i Musei Vaticani“. “Abbiamo un sindaco senza luce, benché si chiami Raggi, il cui primo progetto è stato quello di fare uno stadio con i grattacieli. Roma è l’unica città al mondo con uno skyline orizzontale: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020), 14 ott – Vittoriopresenta il suo progetto pere il movimento Rinascimento ed è un fiume in piena. “Io sarà un sindaco come Giulio Carlo Argan. Laè la”.: “città d’arte come Parigi” “Il mio progetto è far diventarecome Parigi, una città in cui si va per il Louvre: da noi si dovrà venire per i Musei Capitolini, la Galleria Borghese e i Musei Vaticani“. “Abbiamo un sindaco senza luce, benché si chiami, il cui primo progetto è stato quello di fare uno stadio con i grattacieli.è l’unica città al mondo con uno skyline orizzontale: ...

patriziaprestip : Un plauso alla onestà intellettuale e al senso di misura dell’ #Appendino, che oggi ha dichiarato di non ricandidar… - riotta : Sindaco @c_appendino non si ripresenta. La sua performance è stata discutibile ma dignitosa e assai migliore di que… - Maumol : Con tutto il rispetto per il sindaco Raggi, la qualità della vita nella nostra città è diminuita in questi anni e i… - Raggi21_26 : RT @MarceVann: La sindaca di Torino è il nome su cui il ministro degli Esteri vuole puntare fortissimo per la prossima segreteria del M5s:… - EnricoVI2 : RT @serebellardinel: #Sgarbi di cui possiamo ammirare le indiscutibili qualità professionali,si candida a Sindaco di #Roma,perchè la sindac… -

