La notizia della scomparsa di Marco Luccarelli è del 2019 e il ragazzino è stato poi ritrovato (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il 7 ottobre 2020 il sito Inedito.net ha pubblicato un articolo dal titolo «Marco ha solo 15 anni, è scomparso da oltre quattro giorni. La sorella: "condividete questo appello, grazie a chi mi aiuta"». Nel testo si legge che «da mercoledì scorso» non si avrebbero più notizie «di Marco Luccarelli, quindicenne originario di Frosinone». Questa è una notizia del 2019 ma è stata ripubblicata senza un chiaro riferimento temporale che permetta al lettore di capire quando il fatto si è realmente verificato. Inoltre, il ragazzo menzionato nell'articolo oggetto della nostra analisi è stato ritrovato venti giorni dopo la sua ...

