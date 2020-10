La mozione di Alessandro Di Battista | M5s autonomo alle elezioni

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Collocazione autonoma del Movimento 5 Stelle rispetto a destra e sinistra: a prescindere dalla legge elettorale che verrà approvata il Movimento 5 Stelle, nel 2023, si presenterà da solopolitiche. La piattaforma Rousseau è il cuore del Movimento 5 Stelle: va rafforzata per continuare a diffondere ed esercitare la democrazia diretta e permettere agli iscritti di esercitare la giusta pressione sui portavoce”. Sono due dei punti della piattaforma presentata su Fb daDiin vista degli Stati Generali del M5S.Ladi Dicontinua: “Massimo due legislature per consiglieri regionali, parlamentari nazionali ed euro parlamentari: chi ha compiuto due mandati (anche non interi) avrà la possibilità ...