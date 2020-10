La mamma di Massimiliano Morra e la sua fidanzata lo difendono dai pettegolezzi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Massimiliano Morra non immagina sicuramente tutto quello che di lui si sta dicendo in queste settimane fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5. E permetteteci di dire che la questione dell’essere gay, non è iniziata dalle parole di Adua del Vesco. Ricorderete infatti il discorso fatto da Tommaso Zorzi e Signorini in confessionale, durante il quale il conduttore chiedeva al concorrente se ci fosse possibilità che in casa qualcuno mentisse sulla sua sessualità. Zorzi, che già in albergo aveva parlato con Adua, aveva sin dall’inizio il dubbio su Massimiliano. E quando sono iniziate a circolare le voci sulla finzione tra lui e Adua, dopo l’entrata in casa della fidanzata di Massimiliano, un po’ in tutti i salotti televisivi sono iniziate le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 ottobre 2020)non immagina sicuramente tutto quello che di lui si sta dicendo in queste settimane fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5. E permetteteci di dire che la questione dell’essere gay, non è iniziata dalle parole di Adua del Vesco. Ricorderete infatti il discorso fatto da Tommaso Zorzi e Signorini in confessionale, durante il quale il conduttore chiedeva al concorrente se ci fosse possibilità che in casa qualcuno mentisse sulla sua sessualità. Zorzi, che già in albergo aveva parlato con Adua, aveva sin dall’inizio il dubbio su. E quando sono iniziate a circolare le voci sulla finzione tra lui e Adua, dopo l’entrata in casa delladi, un po’ in tutti i salotti televisivi sono iniziate le ...

saraZSazer : #GFVip volesse che ci liberiamo di Guenda stavolta...mamma mia una pesantona finta impostata...voleva crearsi la st… - notyour_rosie : RT @Zainsvoice__: Cioè la mamma di Adua dà la colpa a Tommaso per il casino successo sulla sessualità di Massimiliano e non alla figlia che… - peakyloushelby : RT @Zainsvoice__: Cioè la mamma di Adua dà la colpa a Tommaso per il casino successo sulla sessualità di Massimiliano e non alla figlia che… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, la mamma di #AduaDelVesco su #MassimilianoMorra: “Con mia figlia ha sbagliato, ma c’è chi ha fatto pegg… - Alice42115393 : RT @Zainsvoice__: Cioè la mamma di Adua dà la colpa a Tommaso per il casino successo sulla sessualità di Massimiliano e non alla figlia che… -