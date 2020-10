La maggioranza supera senza problemi lo scoglio del voto sul Nadef alle Camere (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un applauso liberatorio segna, al Senato, l'approvazione dello scostamento di bilancio, scostamento dall'impossibile pareggio previsto dalla costituzione. Ovvero la possibilità di fare più deficit ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un applauso liberatorio segna, al Senato, l'approvazione dello scostamento di bilancio, scostamento dall'impossibile pareggio previsto dalla costituzione. Ovvero la possibilità di fare più deficit ...

Il governo supera la prova del Parlamentare sulla Nota di aggiornamento ... Alla Camera 325 voti a favore della Nadef. "Una grande prova della maggioranza", dice Conte. Nella risoluzione, la richiesta ...

Nadef: via libera da Camera e Senato. Il Senato ha approvato la risoluzione della maggioranza sulla Nota di Aggiornamento al Def presentata dal governo. I voti a favore sono stati ...

