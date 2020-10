La Lombardia torna ad avere paura: 600 medici chiedono più interventi. L’unità di crisi: «La prevenzione è l’unica arma. Milano ha i guai maggiori» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (13 ottobre)Solo ieri la Lombardia registrava +1.080 nuovi positivi, trainando di fatto – secondo i dati diffusi dalla Protezione civile – la classifica delle Regioni più colpite dai nuovi contagi. La paura di tornare alla situazione di marzo e aprile è tanta. Di tutto il territorio lombardo è Milano la città più sofferente. Quella che, secondo Antonio Pesenti, direttore del dipartimento di rianimazione del Policlinico e coordinatore delle terapie intensive nell’Unità di crisi della Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus, «oggi ha i guai maggiori. Sei mesi fa la metropoli è stata risparmiata da quello che è accaduto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (13 ottobre)Solo ieri laregistrava +1.080 nuovi positivi, trainando di fatto – secondo i dati diffusi dalla Protezione civile – la classifica delle Regioni più colpite dai nuovi contagi. Ladire alla situazione di marzo e aprile è tanta. Di tutto il territorio lombardo èla città più sofferente. Quella che, secondo Antonio Pesenti, direttore del dipartimento di rianimazione del Policlinico e coordinatore delle terapie intensive nell’Unità didella Regioneper l’emergenza Coronavirus, «oggi ha i. Sei mesi fa la metropoli è stata risparmiata da quello che è accaduto ...

