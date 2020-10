La Lega tende la mano a Bruxelles | Salvini sposa la linea europeista di Giorgetti

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nell’agenda, al momento, c’è in programma un tour attraverso le principali capitali europee, per una serie di incontri con forze politiche affini. All’orizzonte, quella che si sta dendo in maniera sempre più netta è una vera e propria svoltadella, con Matteoormai convinto da Giancarlodella necessità di cambiare il proprio orientamento in sede Ue. Allontanandosi da posizioni sovraniste che hanno, agli occhi del leader e del suo fido numero due, finito per isolare il partito, privandolo di peso specifico. E allora via alla trasformazione radicale, a partire dalla posizione sul Recovery Fund. L’astensione dellasugli aiuti in arrivo dall’Europa è un primo passo verso il ...