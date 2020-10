La Lega perde pezzi in Campania: il senatore Barbaro molla Salvini (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – perde pezzi la Lega in Campania. Il senatore Claudio Barbaro e’ passato dalla Lega al gruppo Misto. Lo registra il sito di Palazzo Madama. Il senatore è stato eletto in Campania alle scorse elezioni politiche. Barbaro fu candidato nella Lega in quota Alemanno: l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno strinse un patto elettorale con Matteo Salvini. Ora Alemanno si riavvicinato a Fratelli d’Italia. E Barbaro potrebbe aderire al partito di Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –lain. IlClaudioe’ passato dallaal gruppo Misto. Lo registra il sito di Palazzo Madama. Ilè stato eletto inalle scorse elezioni politiche.fu candidato nellain quota Alemanno: l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno strinse un patto elettorale con Matteo. Ora Alemanno si riavvicinato a Fratelli d’Italia. Epotrebbe aderire al partito di Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

M5S_Europa : La #Lega, isolata in #UE e in calo di consensi, mente sul #RecoveryFund. Il 23 luglio, quando @Europarl_IT ha vota… - petergomezblog : Ballottaggi, il Carroccio perde la battaglia di Legnano. Sconfitte pure a Lecco, Saronno e Corsico. #Salvini: “In L… - fattoquotidiano : Da Lecco a Legnano, ecco tutti i Comuni persi dalla Lega in Lombardia - Gilauax : RT @M5S_Europa: La #Lega, isolata in #UE e in calo di consensi, mente sul #RecoveryFund. Il 23 luglio, quando @Europarl_IT ha votato il Re… - Uff42996046 : RT @M5S_Europa: La #Lega, isolata in #UE e in calo di consensi, mente sul #RecoveryFund. Il 23 luglio, quando @Europarl_IT ha votato il Re… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega perde Ballottaggi comunali 2020 in Lombardia, disfatta Lega: perde a Lecco, Legnano, Corsico e Saronno Fanpage.it Cocaina: l’emergenza ignorata

Nell’ultima Relazione annuale (2020), l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) descrive la situazione delle droghe nell’area UE alla fine del 2019, insieme ai recenti cam ...

Grande Barriera Corallina, l’allarme degli esperti: perso oltre il 50% dei coralli

Leggi su Sky TG24 l'articolo Grande Barriera Corallina, l’allarme degli esperti: perso oltre il 50% dei coralli ...

Nell’ultima Relazione annuale (2020), l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) descrive la situazione delle droghe nell’area UE alla fine del 2019, insieme ai recenti cam ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Grande Barriera Corallina, l’allarme degli esperti: perso oltre il 50% dei coralli ...