La Juventus: "faremo ogni tentativo per riavere gli scudetti di Calciopoli"

La Juventus risponde agli azionisti, un argomento sempre molto caldo è quello degli scudetti revocati per lo scandalo Calciopoli. Uno degli azionisti, Andrea Danubi, ha testualmente chiesto. "Vorrei sapere a che punto siamo su Calciopoli, ferita non rimarginata. Sono 14 anni che aspettiamo risarcimenti, riparazioni dopo il processo-farsa. Qui c'è un popolo che ha ingiustamente sofferto. A Milano c'è un popolo che ha illegittimamente gioito, e che si vanta di ritoli di cartone. Sarebbe ora di rimettere gli indossatori abusivi di scudetti altrui al loro posto. Perché veniamo sì da 9 tricolori consecutivi, ma quei due scippati con una operazione scientifica della Federcalcio e propagandata dal giornale color maiale hanno un valore enorme. Lo dovete a noi, lo dovete alla leggenda ...

