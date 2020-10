La Francia comincia a chiudere. Macron annuncia il coprifuoco a Parigi: «Virus pericoloso, bisogna reagire» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) CoronaVirus, ultime notizie del 14 ottobre (Italia/Mondo)«Non abbiamo perso il controllo ma in Francia la situazione è molto preoccupante». È cominciato così il discorso del presidente Emmanuel Macron ai francesi in diretta tv. Un intervento che è servito ad annunciare una decisione che era già nell’aria: il coprifuoco sulla regione di Parigi dove due giorni fa oltre il 17% dei tamponi è risultato positivo al CoronaVirus. Con le nuove misure a partire da sabato 17 ottobre, dalle 21 alle 6 non si potrà uscire di casa. Il coprifuoco durerà, per ora, quattro settimane e sarà valido anche a Grenoble, Lille, Lione, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-en-Provence, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Corona, ultime notizie del 14 ottobre (Italia/Mondo)«Non abbiamo perso il controllo ma inla situazione è molto preoccupante». Èto così il discorso del presidente Emmanuelai francesi in diretta tv. Un intervento che è servito adre una decisione che era già nell’aria: ilsulla regione didove due giorni fa oltre il 17% dei tamponi è risultato positivo al Corona. Con le nuove misure a partire da sabato 17 ottobre, dalle 21 alle 6 non si potrà uscire di casa. Ildurerà, per ora, quattro settimane e sarà valido anche a Grenoble, Lille, Lione, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-en-Provence, ...

