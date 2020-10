La folle notte di Liverpool prima del lockdown: tutti in strada a fare festa senza mascherina – Il video (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 14 ottobre (Italia/Mondo)Sarà l’eccessivo amore dei britannici nei confronti della libertà, come ha detto Boris Johnson. Ma le scene che arrivano da Liverpool nell’ultima notte prima del lockdown, imposto dal governo del Regno Unito per tentare di arginare la crescita esponenziale dei contagi da Coronavirus nella città inglese, fanno venire i brividi. Decine di persone si sono infatti ritrovate in Concert Square e hanno organizzato una festa: tutti abbracciati, a cantare e a ballare naturalmente senza mascherina, tanto che si è reso necessario l’intervento della polizia. Diversi video pubblicati sui social network testimoniano quanto accaduto a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 14 ottobre (Italia/Mondo)Sarà l’eccessivo amore dei britannici nei confronti della libertà, come ha detto Boris Johnson. Ma le scene che arrivano danell’ultimadel, imposto dal governo del Regno Unito per tentare di arginare la crescita esponenziale dei contagi da Coronavirus nella città inglese, fanno venire i brividi. Decine di persone si sono infatti ritrovate in Concert Square e hanno organizzato unaabbracciati, a cantare e a ballare naturalmente, tanto che si è reso necessario l’intervento della polizia. Diversipubblicati sui social network testimoniano quanto accaduto a ...

canerosa70 : RT @Mary43121222: Sei come una luce abbagliante nella notte.?? Ti vedo nei miei sogni.?? Ti penso e sento le farfalle allo stomaco?????? Sei un… - matteo_1093 : RT @giorgiogaias: È servito un intervento del @Quirinale in piena notte per stracciare la folle idea di mandare la polizia nelle case priva… - giorgiogaias : È servito un intervento del @Quirinale in piena notte per stracciare la folle idea di mandare la polizia nelle case… - SaryOtto : @_quarantadue_ Dorme con noi quindi di notte lo escludo ma magari i riposini... L'animale evoluto qui ora riconosce… - _DenGis : @GGiglio99 @VaneJumped Ricordo una notte folle tra te e lui molestando @fleurrdellys, povera -

Ultime Notizie dalla rete : folle notte La folle notte di Liverpool prima del lockdown: tutti in strada a fare festa senza mascherina – Il video Open Antonio De Marco, la confessione shock: "Istinto omicida anche in ospedale al tirocinio"

L'assassino reo confesso dell'arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta svolgeva lo "stage" per diventare infermiere al Vito Fazzi di Lecce. Psichiatri al lavoro: il 21enn ...

Usa 2020, Trump lancia mascherine alla folla dopo il comizio

Il tycoon è tornato in campagna elettorale a Sanford, in Florida, e ha dichiarato di essere in buona salute, dicendo che si sentiva 'forte' e abbastanza bene, ma anche abbastanza libero dal contagio d ...

L'assassino reo confesso dell'arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta svolgeva lo "stage" per diventare infermiere al Vito Fazzi di Lecce. Psichiatri al lavoro: il 21enn ...Il tycoon è tornato in campagna elettorale a Sanford, in Florida, e ha dichiarato di essere in buona salute, dicendo che si sentiva 'forte' e abbastanza bene, ma anche abbastanza libero dal contagio d ...