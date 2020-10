La denuncia di un padre: “Per l’Asl mio figlio ha fatto il tampone, ma è morto un anno fa” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Firenze, 14 ott – Lorenzo Vieri ha 33 anni e 18 mesi fa ha perso il suo bimbo di appena un mese a causa di una malformazione. Il 9 ottobre ha ricevuto una lettera inaspettata dall’Asl: “Mio figlio è morto 18 mesi fa, ma oggi l’Asl mi ha recapitato l’esito del suo tampone per Covid-19”. Il neonato è morto a marzo, ma a settembre era “positivo” Lorenzo ha perso 18 mesi fa il suo bambino di appena un mese, Guglielmo. A Notizie.it riferisce che il bimbo ha avuto un arresto cardiaco: era nato con una grave malformazione alla testa. Il 9 ottobre scorso, dato certificato dalla lettera ricevuta, Lorenzo ha ricevuto una busta dell’Asl Toscana Centro, presidio ospedaliero di Prato: all’interno il referto dell’esito del tampone ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Firenze, 14 ott – Lorenzo Vieri ha 33 anni e 18 mesi fa ha perso il suo bimbo di appena un mese a causa di una malformazione. Il 9 ottobre ha ricevuto una lettera inaspettata dall’Asl: “Mio18 mesi fa, ma oggi l’Asl mi ha recapitato l’esito del suoper Covid-19”. Il neonato èa marzo, ma a settembre era “positivo” Lorenzo ha perso 18 mesi fa il suo bambino di appena un mese, Guglielmo. A Notizie.it riferisce che il bimbo ha avuto un arresto cardiaco: era nato con una grave malformazione alla testa. Il 9 ottobre scorso, dato certificato dalla lettera ricevuta, Lorenzo ha ricevuto una busta dell’Asl Toscana Centro, presidio ospedaliero di Prato: all’interno il referto dell’esito del...

