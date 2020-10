La commovente foto di Ylenia Carrisi con le sorelle: il ricordo di Romina Jr e Cristel (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Romina Jr e Cristel Carrisi ricordano la sorella Ylenia, scomparsa misteriosamente molti anni fa. La foto tra sorelle è oltremodo commovente: uno scatto meraviglioso Ylenia Carrisi (Instagram – Rominaspower)Ylenia Carrisi era la primogenita di Al Bano e Romina Power. L’amata figlia è scomparsa diversi anni fa in circostanze misteriose. In molti pensano ancora che la donna sia ancora viva e non hanno ancora perso la speranza di poterla un giorno riabbracciare. La famiglia Carrisi non ha mai dimenticato Ylenia ed è per questo che molto spesso si fa riferimento a lei. I fratelli, ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 ottobre 2020)Jr ericordano la sorella, scomparsa misteriosamente molti anni fa. Latraè oltremodo: uno scatto meraviglioso(Instagram –spower)era la primogenita di Al Bano ePower. L’amata figlia è scomparsa diversi anni fa in circostanze misteriose. In molti pensano ancora che la donna sia ancora viva e non hanno ancora perso la speranza di poterla un giorno riabbracciare. La famiglianon ha mai dimenticatoed è per questo che molto spesso si fa riferimento a lei. I fratelli, ...

