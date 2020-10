La battaglia sul “politicamente corretto” non si combatte sugli estremismi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Più o meno tutti, in Internet, sono incappati nei due schieramenti: da una parte quelli che mettono l’asterisco alla fine della parola per essere inclusivi, usano terminologie e neologismi, discutono di microaggressioni, mansplaining, manterrupting (esiste, sì), si indignano per battute che risultano sessiste, razziste e omofobe. Dall’altra ci sono quelli per cui “il politicamente scorretto ha stancato”, modo politicamente corretto per dire che vogliono tornare a deridere donne, gay, immigrati, disabili e minoranze come se fossimo ancora nel 1990. Infatti, Carlo Verdone si lamenta del fatto che “continuare con questo politicamente corretto è un errore micidiale” perché “faremo meno ridere”.Segui Termometro Politico su Google News Di mezzo si fa un errore tipico: la si butta in politica Chi si ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Più o meno tutti, in Internet, sono incappati nei due schieramenti: da una parte quelli che mettono l’asterisco alla fine della parola per essere inclusivi, usano terminologie e neologismi, discutono di microaggressioni, mansplaining, manterrupting (esiste, sì), si indignano per battute che risultano sessiste, razziste e omofobe. Dall’altra ci sono quelli per cui “il politicamente scorretto ha stancato”, modo politicamente corretto per dire che vogliono tornare a deridere donne, gay, immigrati, disabili e minoranze come se fossimo ancora nel 1990. Infatti, Carlo Verdone si lamenta del fatto che “continuare con questo politicamente corretto è un errore micidiale” perché “faremo meno ridere”.Segui Termometro Politico su Google News Di mezzo si fa un errore tipico: la si butta in politica Chi si ...

CatalfoNunzia : Dopo il taglio del numero dei parlamentari, inizia a prendere forma un’altra importante battaglia del @Mov5Stelle:… - NicolaPorro : ?? Franco Battaglia non legge giornali e non segue #tg. Ma ha le idee chiare sul nuovo #Dpcm e sugli slogan della ma… - UffiziGalleries : Oggi #7ottobre doppio appuntamento del ciclo di incontri 'Dialoghi d'arte e cultura' per tutti. Disponibile anche i… - Niebbo : Riflessione mia (che chiamerà gli estremisti, ma amen): - F_Baldux : RT @sergioragone: La Lega mai così lontana dal paese reale. Mentre aumentano i contagi (e la paura) Salvini torna sul suo cavallo di battag… -

Ultime Notizie dalla rete : battaglia sul pasta: quanto deve cuocere? La battaglia del Movimento Grandi Minuti ilfattoalimentare.it Sull’orso in Trentino troppa politica: ora serve concretezza

Sull’orso fin troppa confusione con un braccio di ferro che vede coinvolte associazioni animaliste, il Ministro Costa e il presidente Fugatti in uno scontro nei fatti inutile. Sul tema è opportuno, in ...

Tv: Martina Attili, con i Jams per una battaglia green

Il tema centrale di questa stagione è l'ecologia, che negli ultimi anni si è imposta come una delle priorità più sentite dai ragazzi di tutto il mondo e che vedrà i 4 protagonisti uniti in una vera e ...

Sull’orso fin troppa confusione con un braccio di ferro che vede coinvolte associazioni animaliste, il Ministro Costa e il presidente Fugatti in uno scontro nei fatti inutile. Sul tema è opportuno, in ...Il tema centrale di questa stagione è l'ecologia, che negli ultimi anni si è imposta come una delle priorità più sentite dai ragazzi di tutto il mondo e che vedrà i 4 protagonisti uniti in una vera e ...