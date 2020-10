La banalità del male di Hannah Arendt (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La banalità del male è il saggio più famoso di Hannah Arendt; la filosofa tedesca di famiglia ebrea, sfuggita all’olocausto, e naturalizzata americana. Uscito nel 1963, è il diario tenuto dalla Arendt, quando, inviata per il New Yorker, segue il dibattimento in aula, e il processo ad Adolf Eichmann. Eichmann, funzionario nazista, venne catturato in un sobborgo di Buenos Aires l’11 maggio del 1960, e trasferito in Israele. Tradotto dinanzi al Tribunale distrettuale di Gerusalemme l’11 aprile 1961, deve rispondere di quindici imputazioni tra cui :crimini contro il popolo ebraico, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Il titolo originale dell’opera è: Eichmann in Jerusalem, e da una lettura del male assai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La banalità delè il saggio più famoso di; la filosofa tedesca di famiglia ebrea, sfuggita all’olocausto, e naturalizzata americana. Uscito nel 1963, è il diario tenuto dalla, quando, inviata per il New Yorker, segue il dibattimento in aula, e il processo ad Adolf Eichmann. Eichmann, funzionario nazista, venne catturato in un sobborgo di Buenos Aires l’11 maggio del 1960, e trasferito in Israele. Tradotto dinanzi al Tribunale distrettuale di Gerusalemme l’11 aprile 1961, deve rispondere di quindici imputazioni tra cui :crimini contro il popolo ebraico, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Il titolo originale dell’opera è: Eichmann in Jerusalem, e da una lettura delassai ...

Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: “La società di massa non vuole la cultura ma gli svaghi.” Oggi #14ottobre è il 114° anniversario della nascita di Hannah… - lorettaromildo : RT @Poesiaitalia: “La società di massa non vuole la cultura ma gli svaghi.” Oggi #14ottobre è il 114° anniversario della nascita di Hannah… - eizaghi : @ItaliaViva @matteorenzi Altre banalità’,..sta a noi spenderli bene ed allora parliamo del ponte sullo stretto... - Nessuno06404424 : RT @Poesiaitalia: “La società di massa non vuole la cultura ma gli svaghi.” Oggi #14ottobre è il 114° anniversario della nascita di Hannah… - Montag615 : RT @Poesiaitalia: “La società di massa non vuole la cultura ma gli svaghi.” Oggi #14ottobre è il 114° anniversario della nascita di Hannah… -

Ultime Notizie dalla rete : banalità del Recovery Fund. de Bertoldi (FdI): piano governo manuale di banalità. La Voce del Patriota