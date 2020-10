Kristen Bell sulla ricaduta del marito Dax Shepard: "Continuerò a stargli accanto" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Kristen Bell ha dichiarato che continuerà a stare accanto a suo marito Dax Shepard, recentemente ricaduto nella dipendenza da oppiacei dopo anni di astinenza. Kristen Bell ha dichiarato che suo marito Dax Shepard sta "andando alla grande" dopo aver annunciato di essere ricaduto nella dipendenza da oppiacei dopo aver trascorso 16 anni da sobrio. Durante l'episodio odierno del The Ellen DeGeneres Show, Kristen Bell ha detto che suo marito Dax Shepard ora sta meglio grazie ai nuovi limiti che la coppia si è fissata. "In realtà sta andando davvero alla grande. Ognuno deve fare i conti con i propri demoni", ha detto l'attrice. "A volte i demoni sono ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020)ha dichiarato che continuerà a starea suoDax, recentemente ricaduto nella dipendenza da oppiacei dopo anni di astinenza.ha dichiarato che suoDaxsta "andando alla grande" dopo aver annunciato di essere ricaduto nella dipendenza da oppiacei dopo aver trascorso 16 anni da sobrio. Durante l'episodio odierno del The Ellen DeGeneres Show,ha detto che suoDaxora sta meglio grazie ai nuovi limiti che la coppia si è fissata. "In realtà sta andando davvero alla grande. Ognuno deve fare i conti con i propri demoni", ha detto l'attrice. "A volte i demoni sono ...

