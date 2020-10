Kona Electric richiamata dalla Hyundai: il problema riscontrato (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Hyindai ha deciso di richiamare la Kona Electric per possibili problemi alle batterie del veicolo elettrico La Hyundai ha deciso di dare il via ad una campagna di richiamo volontaria per i modelli della Kona Electric in tutto il mondo. Il problema è legato alle batterie della vettura. A quanto pare, le batterie potrebbero … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Hyindai ha deciso di richiamare laper possibili problemi alle batterie del veicolo elettrico Laha deciso di dare il via ad una campagna di richiamo volontaria per i modelli dellain tutto il mondo. Ilè legato alle batterie della vettura. A quanto pare, le batterie potrebbero … L'articolo proviene da .

Inizialmente sembrava che il richiamo riguardasse 25.000 vetture, ma ora la questione sta assumendo contorni più definiti. Indipendentemente da chi sia il responsabile delle Kona andate a fuoco in div ...

