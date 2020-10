Khedira rifiuta le offerte dalla Cina, dirigenza della Juventus furiosa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’obiettivo del direttore sportivo della Juventus Paratici nell’ultima sessione di mercato era rinforzare la squadra di Andrea Pirlo e liberarsi degli esuberi e dei loro pesanti ingaggi. Operazione quasi del tutto riuscita considerando gli addii dei vari Higuain, Matuidi, De Sciglio e Douglas Costa. L’unico giocatore rimasto ancora sul groppone è Sami Khedira, che non … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’obiettivo del direttore sportivoParatici nell’ultima sessione di mercato era rinforzare la squadra di Andrea Pirlo e liberarsi degli esuberi e dei loro pesanti ingaggi. Operazione quasi del tutto riuscita considerando gli addii dei vari Higuain, Matuidi, De Sciglio e Douglas Costa. L’unico giocatore rimasto ancora sul groppone è Sami, che non … L'articolo

Alla fine Sami Khedira è rimasto alla Juventus. Il centrocampista tedesco è ancora a Torino, a disposizione di Andrea Pirlo per la stagione appena iniziata.

