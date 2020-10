Kate Middleton ha infranto la regola sbagliata: la regina Elisabetta furiosa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La regina Elisabetta II ha un protocollo specifico che riguarda il modo di vestirsi, che segue la tradizione reale e non è mai cambiato durante i suoi 65 anni di regno. Un protocollo fatto di regole a cui tutti i membro della Famiglia Reale dovrebbero sottostare, ma Kate Middleton, la moglie del principe William, ne ha infranta una delle più importanti. Kate Middleton disubbidisce alla regina Elisabetta A causa del coronavirus, il principe William e Kate Middleton si sono isolati con i loro figli. Tuttavia, la coppia reale ha iniziato lentamente a prendere parte a più eventi di persona mantenendo le distanze sociali. Di recente la duchessa di Cambridge ha annunciato una cerimonia di premiazione ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 ottobre 2020) LaII ha un protocollo specifico che riguarda il modo di vestirsi, che segue la tradizione reale e non è mai cambiato durante i suoi 65 anni di regno. Un protocollo fatto di regole a cui tutti i membro della Famiglia Reale dovrebbero sottostare, ma, la moglie del principe William, ne ha infranta una delle più importanti.disubbidisce allaA causa del coronavirus, il principe William esi sono isolati con i loro figli. Tuttavia, la coppia reale ha iniziato lentamente a prendere parte a più eventi di persona mantenendo le distanze sociali. Di recente la duchessa di Cambridge ha annunciato una cerimonia di premiazione ...

