Kakà elogia Pirlo | “Ha avuto la fortuna di imparare da tanti bravi allenatori”

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Io non saprei dire che cosa sarà Andrea. Haladi lavorare cone ha imparato da. Ancelotti, Allegri, Conte. Alla fine credo chesarà unico nel suo genere, anche da allenatore“. Ricardo KakàAndrea. L’ex compagno di squadra al Milan, sulle colonne dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, parla così del tecnico della Juventus. “È divertente – spiega il brasiliano -. Mi piace vedere i miei ex compagni così impegnati in grandi squadre. Sembrava destinato alla gavetta con le giovanili ma è già arrivato lì. Va bene. Andrea conosce il calcio. Sarà bello da seguire“.