Kakà | «Bello il Milan dei giovani | Ibrahimovic farà crescere tutti»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gazzetta, parla Kakà in occasione del derby di sabato sera, il brasiliano ha toccato molti punti fondamentali come ied Ibra. Kakà ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport in occasione del derby di sabato sera, il brasiliano ha toccato molti punti fondamentali come ied Ibra.– «Mi piace il mix di senatori e ragazzi. Quando sono arrivato ero giovane e ho trovato una struttura precisa che mi ha aiutato. E’ importante continuare. Mi pare che il fondo Elliott abbia dettato una linea giusta, che l’a.d. Gazidis sta mantenendo. Il lavoro di Maldini e prima anche di Bobanèstato importante IBRA DETERMINANTE – «Fa saliredi livello, è pazzesco per motivazioni oltre che per qualità. Aiuta tantissimo i più ...