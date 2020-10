Juventus, sorpresa dal Portogallo: “Cristiano Ronaldo torna in Italia” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Juventus – Come un fulmine a ciel sereno, il Covid si abbatte sulla Juventus. Dopo mesi senza alcun positivo tra le fila bianconere, ecco che arriva il primo caso: Cristiano Ronaldo. Beffa per Pirlo che perde proprio il suo calciatore più forte. Il cinque volte Pallone d’Oro salterà sicuramente le sfide contro Crotone, Verona e Dinamo Kiev. Proverà ad esserci per la sfida di Champions contro l’eterno rivale Leo Messi. Tutto da vedere, perchè un protocollo UEFA contro il COVID potrebbe impedirne l’utilizzo in Juve-Barça. Juventus, Ronaldo torna in Italia Intanto dal Portogallo arriva una notizia importante: CR7 può tornare in Italia già questa mattina. A lanciare la notizia, i ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 14 ottobre 2020)– Come un fulmine a ciel sereno, il Covid si abbatte sulla. Dopo mesi senza alcun positivo tra le fila bianconere, ecco che arriva il primo caso: Cristiano. Beffa per Pirlo che perde proprio il suo calciatore più forte. Il cinque volte Pallone d’Oro salterà sicuramente le sfide contro Crotone, Verona e Dinamo Kiev. Proverà ad esserci per la sfida di Champions contro l’eterno rivale Leo Messi. Tutto da vedere, perchè un protocollo UEFA contro il COVID potrebbe impedirne l’utilizzo in Juve-Barça.in Italia Intanto dalarriva una notizia importante: CR7 puòre in Italia già questa mattina. A lanciare la notizia, i ...

persemprecalcio : ? #JuveNapoli: l'ex Presidente della Figc Carlo #Tavecchio si schiera a sorpresa con De Laurentiis ?? - persemprecalcio : @GiovaAlbanese ? #JuveNapoli: l'ex Presidente della Figc Carlo #Tavecchio si schiera a sorpresa con De Laurentiis ?? - Juventus_Club19 : La Juve nel destino di @federicochiesa ?????? ?? È il 20 agosto 2016 quando Paulo Sousa a sorpresa lo schiera titolar… - Mediagol : #VIDEO #Juventus, che sorpresa per #CR7! Regalo speciale per la rete numero 100 con il Portogallo - WiAnselmo : #Video #Juventus, che sorpresa per #CR7! Regalo speciale per la rete numero 100 con il Portogallo -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus sorpresa Juventus: Dybala out, la sorpresa si chiama Morata TuttoJuve24.it Calcio: tornano la serie A, la Champions e l’Europa League

La pausa per dare spazio alle nazionali di disputare i due turni intermedi di Nations League proietta il calcio dei club direttamente in zona Champions ed Europa League. Stiamo assistendo alla prima s ...

Qualificazioni Mondiali 2022: il Brasile passa in Perù, Cile ripreso al 90’

Dopo il vantaggio ospite al 7’ di Lerma, lasciato colpevolmente tutto solo sul cross dalla destra di Medina, l’ex centrocampista di Juventus, Bayern e Barcellona ... Mena Delgado che porta ...

La pausa per dare spazio alle nazionali di disputare i due turni intermedi di Nations League proietta il calcio dei club direttamente in zona Champions ed Europa League. Stiamo assistendo alla prima s ...Dopo il vantaggio ospite al 7’ di Lerma, lasciato colpevolmente tutto solo sul cross dalla destra di Medina, l’ex centrocampista di Juventus, Bayern e Barcellona ... Mena Delgado che porta ...