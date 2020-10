Juventus | Ronaldo trascorrerà la quarantena in Italia Anche McKennie positivo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il quotidiano A Bola ha riportato come le autorità sanitarie abbiano dato il via libera alla sua partenza verso il Bel Paese.

SkySport : ULTIM'ORA Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al covid-19 Lo comunica la federazione portoghese #SkySport… - ZZiliani : #Ronaldo positivo. Dispiace. Ma va detto, perchè l’abbiamo visto tutti, che la sera della farsa di Juventus-Napoli… - ZZiliani : COMUNICATO. “Juventus FC conferma che il calciatore Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19, Covid-21 su… - _giuseppesc : RT @juventusfc: Rientro a Torino di @Cristiano - - zetoni2 : RT @juventusfc: Rientro a Torino di @Cristiano - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Ronaldo

ha intercettato Cristiano Ronaldo al balcone di un hotel del centro sportivo della Federazione portoghese dedicato al settore giovanile. Sarà lì, a Lisbona, che il 7 della Juventus affronterà la ...Anche la Juventus è alle prese con la grana Covid-19. Dopo la positività di Cristiano Ronaldo, il gruppo squadra bianconero è in isolamento fiduciario per via del test positivo anche per Weston ...