Juventus, non solo Cristiano Ronaldo: anche McKennie positivo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Winston McKennie positivo al Coronavirus. L’annuncio arriva dalla Juventus in una nota: la squadra è in isolamento fiduciario Scatta l’allarme in casa Juventus: dopo Cristiano Ronaldo, anche Winston McKennie è risultato positivo al Coronavirus. L’annuncio arriva dal club bianconero attraverso una nota. In seguito alla positività del centrocampista americano, la società ha imposto l’isolamento fiduciario alla squadra, eccezion fatta per i calciatori impegnati con la Nazionale. Seguirà un ulteriore giro di tamponi per verificare eventuali nuove positività nel gruppo squadra. In casa bianconera nella giornata di martedì era arrivata la disposizione di isolamento ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Winstonal Coronavirus. L’annuncio arriva dallain una nota: la squadra è in isolamento fiduciario Scatta l’allarme in casa: dopoWinstonè risultatoal Coronavirus. L’annuncio arriva dal club bianconero attraverso una nota. In seguito alla positività del centrocampista americano, la società ha imposto l’isolamento fiduciario alla squadra, eccezion fatta per i calciatori impegnati con la Nazionale. Seguirà un ulteriore giro di tamponi per verificare eventuali nuove positività nel gruppo squadra. In casa bianconera nella giornata di martedì era arrivata la disposizione di isolamento ...

ZZiliani : Guardiola, Espirito Santos, Klopp, Solskjaer e Ancelotti ringraziano Cristiano #Ronaldo: grazie a lui (e alla Juven… - ZZiliani : #Agnelli è quello che a inizio marzo fece di tutto (per fortuna invano) per giocare Juventus-Inter a stadio pieno;… - Sport_Mediaset : La #Juve non molla: '#Calciopoli non è finita, rivogliamo gli scudetti'. Il club risponde a una domanda di un azion… - lillygvr : @NoireButterfly_ @Fortuna94296772 Non riescono a capire un protocollo scritto in italiano. Pure quel giocatore dell… - Lucaaffigi : RT @ricercatOak: L'Italia è quel paese dove se giochi nella Juventus e guadagni 30mln l'anno la tua salute vale più di quella di 60 milioni… -