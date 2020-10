Juventus Napoli | UFFICIALE! Il Giudice Sportivo | “3-0 e -1 in classifica”

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)– Ci siamo, è arrivato finalmente il verdetto delriguardo la partita dello Stadium che non è stata disputata tra Juve e. I partenopei infatti non si sono presentati allo Stadium nell’ultimo turno disputato per la positività di alcuni elementi e per lo stop imposto dalla Regione Campania. C’era grande attesa per capire quale sarebbe stata la decisione delriguardo questo match, anche perché la decisione potrebbe essere un precedente importante considerando anche la situazione legata al Covid-19 in continua evoluzione., la decisione ufficiale delEbbene il...