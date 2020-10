Juventus Napoli, tutti gli scenare possibili: oggi la sentenza ufficiale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Juventus Napoli – E’ il giorno in cui il Giudice Sportivo dirà la sua su Juventus-Napoli. Qualsiasi cosa stabilisca, poi ci sarà una lunga coda di giudizi in tribunale. La guerra fredda tra Agnelli e De Laurentiis non è che alla prima battuta ed è destinata ad animare l’intero campionato di Serie A. Con buona pace di Antonio Conte e l’Inter che, da terzo incomodo, si prepara a godere della situazione e provare a volare via in vetta. Juventus Napoli, oggi la verità Secondo Figc e Lega Serie A, l’intervento delle Asl può avvenire se la situazione dei contatti e le condizioni degli ospedali in loco sono così critiche da suggerire restrizioni. E non era il caso dello scorso weekend, quando ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 14 ottobre 2020)– E’ il giorno in cui il Giudice Sportivo dirà la sua su. Qualsiasi cosa stabilisca, poi ci sarà una lunga coda di giudizi in tribunale. La guerra fredda tra Agnelli e De Laurentiis non è che alla prima battuta ed è destinata ad animare l’intero campionato di Serie A. Con buona pace di Antonio Conte e l’Inter che, da terzo incomodo, si prepara a godere della situazione e provare a volare via in vetta.la verità Secondo Figc e Lega Serie A, l’intervento delle Asl può avvenire se la situazione dei contatti e le condizioni degli ospedali in loco sono così critiche da suggerire restrizioni. E non era il caso dello scorso weekend, quando ...

ZZiliani : #Ronaldo positivo. Dispiace. Ma va detto, perchè l’abbiamo visto tutti, che la sera della farsa di Juventus-Napoli… - ZZiliani : Quindi, ricapitolando: i negativi del Napoli avrebbero dovuto giocare a tutti i costi contro la Juventus mentre i n… - DiMarzio : La #Juventus, le visite con la #Roma, il rapporto con il #Napoli: #Milik dice tutto - peterkama : Nelle prossime ore è attesa la sentenza del Giudice Sportivo in merito a Juventus-Napoli. Il 3-0 a tavolino è un'ip… - juve_grecchi : RT @giacomo94_: “La Juventus è ad un passo dal 3-0 a tavolino in suo sfavore. Il Napoli ha rispettato il protocollo” Via @SkySport -