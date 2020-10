Juventus-Napoli, Tardelli: “Non voglio che il campionato venga deciso dalle Asl” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “La Lega ha fatto un protocollo accettato da Federazione e Governo. Perché le Asl fin qui non sono mai intervenute a livello nazionale? Non voglio che il campionato venga deciso dalle Asl”. Sono queste le parole di Marco Tardelli intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. “Come vedo il Napoli? Molti si aspettavano un calo o un inciampo da parte di Gattuso ma così non è stato” ha aggiunto Tardelli. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “La Lega ha fatto un protocollo accettato da Federazione e Governo. Perché le Asl fin qui non sono mai intervenute a livello nazionale? Nonche ilAsl”. Sono queste le parole di Marcointervenuto a Radio Kiss Kissdurante la trasmissione Radio Goal. “Come vedo il? Molti si aspettavano un calo o un inciampo da parte di Gattuso ma così non è stato” ha aggiunto

