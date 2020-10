Juventus-Napoli: la decisione del giudice sportivo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo aver valutato per oltre una settimana l’intera documentazione, il giudice sportivo della Serie A, Valerio Mastroandrea, ha decretato la sconfitta del Napoli per 3-0 a tavolino, reo di non essersi presentato per disputare l’incontro contro la Juventus il 4 ottobre scorso, perché bloccato dall’Asl 1 di Napoli a seguito delle positività di Elmas e Zielinsky. Ai partenopei è stato inflitto anche un punto di penalizzazione. Le motivazioni del giudice sportivo In documento di circa 7 pagine, il giudice sportivo Mastroandrea ha ricostruito l’intera vicenda che ha impedito al Napoli di partire alla volta di Torino. Juventus-Napoli non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo aver valutato per oltre una settimana l’intera documentazione, ildella Serie A, Valerio Mastroandrea, ha decretato la sconfitta delper 3-0 a tavolino, reo di non essersi presentato per disputare l’incontro contro lail 4 ottobre scorso, perché bloccato dall’Asl 1 dia seguito delle positività di Elmas e Zielinsky. Ai partenopei è stato inflitto anche un punto di penalizzazione. Le motivazioni delIn documento di circa 7 pagine, ilMastroandrea ha ricostruito l’intera vicenda che ha impedito aldi partire alla volta di Torino.non ...

ZZiliani : #Ronaldo positivo. Dispiace. Ma va detto, perchè l’abbiamo visto tutti, che la sera della farsa di Juventus-Napoli… - MarioGiunta : Giudice Sportivo, Juventus-Napoli 3-0 a tavolino. Assegnato anche un punto di penalizzazione alla squadra di Gattus… - forumJuventus : ?? Giudice Sportivo: #JuveNapoli 3-0 a tavolino ?? Per il Napoli anche un punto di penalizzazione ??… - domysr93 : RT @AleGobbo87: UFFICIALE: 3 A 0 A TAVOLINO PER LA #JUVE e 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE AL #NAPOLI GODO. La GIUSTIZIA, a volte, ESISTE. #Juv… - newsjlive : ?? UFFICIALE: Juventus - Napoli 3-0 a tavolino, e un punto di penalizzazione per i partenopei. #JuveNapoli -