Juventus-Napoli, la decisione del giudice sportivo: 3-0 e un punto di penalizzazione per gli azzurri (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La decisione tanto attesa è arrivata. Il giudice sportivo ha deliberato su Juventus-Napoli, attribuendo la sconfitta a tavolino al club azzurro e infliggendo un punto di penalità in classifica. E' arrivata la mano pesantissima di Gerardo Mastrandrea che ha rigettato le prove portate dal presidente De Laurentiis. Il giudice sportivo ha dunque seguito il regolamento, attribuendo i tre punti alla Juventus, che sale così a quota sette in classifica. Il Napoli è pronto a presentare ricorso.

