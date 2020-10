Juventus-Napoli | la decisione del giudice sportivo | 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione per gli azzurri

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si è espresso oggi ilsul mancato svolgimento della sfida tradello scorso 4 ottobre, decidendo per la sconfitta dei campani per 3-0 a.Ma oltre al danno anche la beffa, infatti il club di Aurelio De Laurentiis è stato anche sanzionato con undiin classifica.VIDEO Serie A, Spadafora scopre le carte: “attesa, ecco cosa spero”In ogni caso, all'interno del comunicato, con la, è stato specificato come sia preclusa a quest'organo "ogni valutazione sulla legittimità (e ancor più ogni eventuale forma di disapplicazione) di atti e provvedimenti, in qualunque forma ...

ZZiliani : #Ronaldo positivo. Dispiace. Ma va detto, perchè l’abbiamo visto tutti, che la sera della farsa di Juventus-Napoli… - MarioGiunta : Giudice Sportivo, Juventus-Napoli 3-0 a tavolino. Assegnato anche un punto di penalizzazione alla squadra di Gattus… - forumJuventus : ?? Giudice Sportivo: #JuveNapoli 3-0 a tavolino ?? Per il Napoli anche un punto di penalizzazione ??… - Vittoriog82 : RT @juventusfc: #JuveNapoli, le decisioni del Giudice Sportivo ?? - daniadig : RT @CMJuve18: ??UFFICIALE: Juventus-Napoli 3-0 a tavolino ed 1 punto di penalizzazione per i partenopei ?????? -

Napoli, 14 Ottobre – Arriva la decisione del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli, gara in programma domenica 4 ottobre e poi non giocata per le note vicende: 3-0 a tavolino per la Juventus e un punto ...Napoli penalizzato di un punto. La tanto attesa decisione del Giudice Sportivo in merito a Juventus-Napoli dello scorso 4 ottobre è arrivata: 3-0 a tavolino per la Juventus (che, nel frattempo, è ...